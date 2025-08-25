Bienvenue, Maximin: prensa francesa reacciona al debut de Allan Saint con América

Allan Saint-Maximin debutó de la mejor manera posible con América. El fichaje bomba de las Águilas entró de cambio en el duelo ante Atlas, y comandó el triunfo del conjunto de André Jardine con un excelso gol; tanto que no pasó desapercibido en su tierra natal.

Varios medios franceses dieron la noticia del debut goleador de Maximin, siendo uno de los más importantes L’Equipe, quien catalogó como un éxito el debut del galo. Por su parte, algunos portales con bastante número de seguidores hablaron también de Maximin, como So Foot, quienes mencionaron que el jugador fue decisivo.

Debut de ensueño | MEXSPORT|

¿Qué dijo L’Equipe sobre Allan Saint-Maximin?

El que probablemente es junto a France Football el medio deportivo francés más importante de Francia, comentó que el jugador marcó diferencia y fue recibido como una estrella en el club más laureado de México. De igual forma, los halagos se fueron en su gol, que significó la victoria parcial ante los Rojinegros.

"El extremo francés Allan Saint-Maximin anotó el domingo en su debut en la liga mexicana con el Club América. El exjugador de 28 años del Newcastle anotó el tercer gol en el minuto 89 de la victoria por 4-2 ante el Atlas para cerrar la sexta jornada", comentó el diario.

Las reacciones | Captura de pantalla|

¿Qué dijo So Foot sobre Allan Saint-Maximin?

Por su parte, el portal galo también se encargó de llenar de elogios al jugador francés, quien tuvo una participación destacada. Maximin -según dicho portal- no sólo destacó por su tanto, sino también por su gran energía, que lo hizo ser decisivo.

"El exjugador del Newcastle tuvo un debut espectacular en la cancha del Atlas en Guadalajara el domingo por la noche. Entró al campo después de la hora de juego cuando su equipo perdía en el marcador y marcó el gol de la victoria en el minuto 89 en su primer partido con su nuevo equipo", agregó el portal.

Las reacciones | Captura de pantalla|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QUERÉTARO ABRE CENTRO DE ACOPIO PARA DAMNIFICADOS POR LLUVIAS EN EL ESTADO