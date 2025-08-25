¿Maximin sigue los pasos de Jérémy Ménez? Similitudes entre los franceses

Allan Saint-Maximin llegó a México para jugar con América, un caso parecido a lo sucedido con Jérémy Ménez, otro futbolista francés que estuvo en el conjunto de Coapa. Con el reciente debut del exjugador de Newcastle saltaron más similitudes.

IMAGO7

Similitudes entre Maximin y Ménez

Una de las más grandes similitudes es el rival contra el que debutaron, ambos lo hicieron frente a Atlas. Además, el primer gol de Ménez tiene características parecidas al de Maximin en el Estadio Jalisco.

Por otro lado, el futbol turco en las últimas experiencias de los dos jugadores previo a unirse al América, Maximin en Fenerbahçe y Ménez en Antalyaspor. Sumado a ello, los primeros pasos en sus carreras fueron en la Ligue 1.

IMAGO7

¿Maximin superará a Ménez en América?

Las coincidencias han generado conversación entre la afición azulcrema, que recuerda la breve pero llamativa etapa de Ménez en México y ahora deposita su confianza en que Saint-Maximin logre dejar una huella más profunda en el club.

Con su talento y carisma, el francés tiene la oportunidad de escribir una historia distinta en el América y demostrar que las similitudes con su compatriota se quedarán únicamente en la estadística y no en el desenlace de su paso por la Liga MX.

IMAGO7

También te puede interesar: Diego Cocca tras su derrota ante América: “Jugar con uno menos es imposible”

