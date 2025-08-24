¡Ay, capitán! Aldo Rocha se fue expulsado en el duelo de Atlas ante América

Atlas perdió ante las Águilas del América 2-4 en la Jornada 6 del Apertura 2025; sin embargo, las pérdidas no han quedado en eso, ya que para la siguiente fecha, cuando visiten a Pumas, su capitán Aldo Rocha no podrá ser parte del juego debido a una expulsión en el duelo, sancionada por el 'Gato' Ortíz.

América venció a Atlas en la Jornada 6 | MexSport

Sin capitán ante Pumas

Al minuto 82', tras una disputa de balón, Aldo Rocha hizo una de las jugadas más fuertes de la noche, pues llegó con fuerza desmedida sobre Erick 'Chiquito' Sánchez, por lo que el 'Gato' Ortíz decidió sacar la segunda tarjeta amarilla sobre el capitán de los Zorros en el regreso de Diego Cocca como director técnico del equipo.

Rocha por su parte, no debatió absolutamente nada; al contrario, solamente se resignó debido a su error, el cual dejó con un hombre menos a su equipo cuando estaban cerca de sacar un gran resultado. En cambio, la afición rojinegra de inmediato mostró su descontento, pues previamente ya se había marcado un penal a favor de las Águilas.

Rocha usó fuerza desmedida en la jugada de su expulsión | MexSport

Derrota a la francesa

No solo la expulsión y los penales en contra de los Zorros complicaron el partido para ellos, el Estadio Jalisco también fue testigo del debut soñado por parte de Allan Saint-Maximin, quien anotó el tercer gol del cuadro azulcrema, incluso después de que Atlas llegó a estar arriba en el marcador 3-1; sin embargo, el VAR anuló ese tercer gol rojinegro.

El regreso de Diego Cocca al Estadio Jalisco no tuvo el mejor de los finales, ya que se ha presentado de regreso con su gente con una derrota, además frente a uno de los rivales más poderosos de la Liga MX.

La derrota de Atlas se vio maximizada por la expulsión de su capitán | MexSport

