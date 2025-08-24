¡Amuleto para el América! 'Gato' Ortiz ha marcado penales consecutivos a las Águilas en sus últimos juegos

América y el Gato Ortiz son el combo perfecto para que haya penales en favor del cuadro azulcrema y a las estadísticas nos remitimos, pues, en los últimos tres partidos que Marco Antonio estuvo como juez central, siempre hubo una pena máxima marcada para los capitalinos.

El primero de los encuentros donde Andrés Vaca cantó "¡Penal para el América!", fue en la Final de Vuelta entre América y Cruz Azul, en el Clausura 2024, en la que las Águilas se terminaron consagrando como campeones de ese torneo.

El segundo penal que marcó el Gato en favor de las Águilas vino en este torneo, cuando Ortiz concedió desde los 11 pasos en el juego de la jornada 2 entre América y los Xolos de Tijuana, y el de este domingo ante los Rojinegros de Atlas.

Los tres penales que Ortiz ha marcado para los azulcremas han terminado en puntos a favor de los dirigidos por André Jardine y en un campeonato.

