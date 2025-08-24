Recibimiento hostil al América en su llegada al Estadio Jalisco

América, se alista para su partido de Jornada 6, sin embargo, desde su llegada al Jalisco se demostró que, no tendría un día tranquilo. El cuadro azulcrema vivió un ambiente hostil en su llegada a la casa de los rojinegros de Atlas este domingo,, previo al partido del Apertura 2025 de la Liga MX.

A pesar de que no se trata de una rivalidad histórica como la que mantienen con Chivas, Pumas o Cruz Azul, los rojinegros no dudaron en mostrar su descontento hacia el conjunto azulcrema.

Llegaron al Jalisco | captura

Recibimiento hostil

La llegada de las Águilas del América estuvo acompañada de un fuerte operativo de seguridad, con muros de policías resguardando el autobús del equipo. Sin embargo, eso no impidió que la afición de Atlas lanzara silbidos, ofensas y cánticos en contra de los capitalinos, dejando claro que tendrían una tarde complicada en Guadalajara.

Abuchearon al equipo | X

Dominio azulcrema

Este ambiente de tensión puede entenderse a partir de los antecedentes recientes entre ambos clubes. El América ha impuesto condiciones en sus últimos enfrentamientos contra Atlas, con tres victorias consecutivas en Liga MX. Además, en las últimas cinco visitas de los azulcremas al Jalisco, los números favorecen al cuadro de Coapa con tres triunfos, un empate y solo una derrota, incluyendo la recordada goleada 1-5.

Con este recibimiento hostil, el duelo entre Atlas y América promete ser uno de los más intensos de la jornada, con la afición rojinegra buscando cobrar revancha en casa.

Han dominado a Atlas | imago7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Aaron Ramsey debuta con Pumas en el duelo ante Puebla de Liga MX