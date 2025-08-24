¡Ya suéltanos, Tláloc! Partido entre Atlas y América se retrasa por tormenta eléctrica

El juego de este domingo en la cancha del Estadio Jalisco será retrasado debido a una tormenta eléctrica que se presentó en la inmediaciones del Coloso de la Calzada Independencia.

A través de una publicación en sus redes sociales la Liga MX informó que protección civil determinará la hora en la que le juego será reanudado.

América visita a Atlas este domingo | IMAGO 7

“El partido Atlas y América en el Estadio Jalisco retrasara su inicio programado originalmente para las 19:05 horas. Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio.

En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora del inicio del partido”, informó la Liga MX.

La tormenta retrasó el juego | IMAGO 7

Previo al inicio de la llegada del conjunto Rojinegro inició una fuerte tormenta en las inmediaciones del Estadio Jalisco, misma que disminuyó con el paso del tiempo y posteriormente incrementó previo al inicio del encuentro.

Actualización en el Jalisco

De acuerdo con reportes, el encuentro entre Atlas y América iniciará a las 20:00 horas, casi una hora más tarde del tiempo original del partido.

El partido se retrasó por la lluvia | IMAGO 7