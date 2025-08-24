¡Ya suéltanos, Tláloc! Partido entre Atlas y América se retrasa por tormenta eléctrica

El juego de este domingo en la cancha del Estadio Jalisco será retrasado debido a una tormenta eléctrica que se presentó en la inmediaciones del Coloso de la Calzada Independencia.
A través de una publicación en sus redes sociales la Liga MX informó que protección civil determinará la hora en la que le juego será reanudado.
“El partido Atlas y América en el Estadio Jalisco retrasara su inicio programado originalmente para las 19:05 horas. Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio.
En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora del inicio del partido”, informó la Liga MX.
Previo al inicio de la llegada del conjunto Rojinegro inició una fuerte tormenta en las inmediaciones del Estadio Jalisco, misma que disminuyó con el paso del tiempo y posteriormente incrementó previo al inicio del encuentro.
Actualización en el Jalisco
De acuerdo con reportes, el encuentro entre Atlas y América iniciará a las 20:00 horas, casi una hora más tarde del tiempo original del partido.
