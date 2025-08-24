Estos si son ídolos: Camberos ayuda a señora para que Cade Cowell la salude en un video

Bien dicen que los grandes jugadores son buenos dentro y fuera del terreno de juego y esta vez, fue Hugo Camberos quien dio el ejemplo al ayudar a una fan para que su compañero, Cade Cowell, la saludara en un video.

Cambreros y Chivas en Tijuana I IMAGO7

‘¿No está por ahí mi novio?

Durante la previa del duelo de la Jornada 6 de la Liga MX, entre los Xolos de Tijuana y las Chivas Rayadas del Guadalajara, una fan del Rebaño publicó un video, en este se puede ver a los jugadores a punto de salir al terreno de juego, por lo que los fanáticos estaban muy cerca de la zona del túnel.

Más adelante en las imágenes, se escucha a la mujer que graba gritarle al jugador de Chivas, Hugo Camberos que le hable a su ‘novio’, a lo que el jugador sorprendida le pregunta de quién se trata, a lo que la fan le dice que es Cowell. Tras esto, Camberos llamó al Vaquero para que saludara.

‘¿Camberos no está mi novio ahí? Cade Cowell, dile nomas que se asome pa que salga en el video’, se escucha en el video mientras se aprecian a los jugadores de Guadalajara antes del partido.

El Camberos tirándole paro a la doña con Cowell @Chivas pic.twitter.com/33ZU4222rG — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) August 24, 2025

No cabe duda que el Vaquero Cowell, se volvió uno de los favoritos de la afición más mexicana de la liga, gracias a sus actuaciones y esfuerzos dentro y fuera del terreno de juego.

Duelo de Xolos vs Chivas I IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Larcamón destacó el compromiso de Piovi con Cruz Azul y aclara situación de Amaury Morales