Guido Pizarro sobre Joaquim: ‘Se quedará 24 horas en observación aquí en Mazatlán’

La Jornada 6 de la Liga MX vivió momentos de alta tensión durante el juego entre los Cañoneros de Mazatlán y los Tigres de la UANL, específicamente en el minuto 55 cuando dos jugadores felino tuvieron un duro choque, miso que mandó al hospital a uno de ellos.

‘Esta bien’

Durante una disputa área, el portero, Nahuel Guzmán, tuvo un duro choque con su compañero, Joaquim Pereira, tras el impacto, el defensor cayó noqueado al césped por lo que tuvo que ser retirado en camilla.

Durante la conferencia de prensa, el entrenador de Tigres, Guido Pizarro, aseguró que los médicos le comunicó al club que Joquim esta bien, pero por temas de seguridad y protocolo se quedará 24 horas en el hospital de Mazatlán.

“Está bien, ahí nos pasaron el reporte a todo el plantel. Está en observación, se va a quedar acá 24 horas, lo bueno que está bien y ojala que se recupere lo antes posible”, declaró a los medios, Pizarro.

Sin duda, el duelo entre los Cañoneros y los Tigres, le salió caro al equipo del norte, pues no solo regresan a casa con la sensible baja de Joaquim, sino también el dejar escapar otra victoria en el campeonato.

