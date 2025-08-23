Pumas vs Puebla: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J6 del Apertura 2025 de la Liga MX?

El penúltimo partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 repetirá estadio, ya que Cruz Azul y Toluca se enfrentaron tan solo unas horas antes en el Estadio Olímpico Universitario, misma sede del encuentro entre Pumas y Puebla, quienes marchan en la parte baja de la tabla y tratarán de arrancarle la victoria al otro para recuperarse un poco en el presente torneo.

Pumas recibe a La Franja en casa | Imago7

¿Cómo llegan los auriazules y camoteros a la Fecha 6?

Pumas está en el lugar 13 después de cinco partidos jugados; en ellos, ha conseguido un total de cinco puntos con dos empates, dos derrotas y una sola victoria, misma que consiguió en la Jornada 3, antes del parón por Leagues Cup en el partido ante los Gallos Blancos de Querétaro.

Hablando de su último duelo, los dirigidos por Efraín Juárez empataron a un gol ante el actual campeón, Toluca. En ese partido, el autor del tanto fue Jorge Ruvalcaba. En su último partido actuando como local, los Pumas empataron 1-1 frente a los Rayos del Necaxa. El goleo de los auriazules está negativo por el momento, ya que tiene seis goles a favor y ocho en contra.

Ruvalcaba festejando la ventaja ante Toluca | Imago7

En el lado de Puebla, la situación es bastante peor, pues después de la victoria de Querétaro ante Atlético San Luis en el Clásico de la 57, los camoteros llegan como el último lugar con solamente tres puntos conseguidos luego de su victoria ante Santos Laguna en la Fecha 3, casualmente conseguida al igual que su rival, antes de la pausa por Leagues Cup.

La Franja viene de ser uno de los equipos eliminados en la Leagues Cup, su 'verdugo' fue Seattle Sounders, con quienes empataron sin anotaciones, pero fueron eliminados en la tanda de penales con un resultado final de 4-3. En Liga MX, los camoteros vienen de perder 0-2 ante San Luis.

Joao Pedro anotó en contra de los camoteros | Imago7

¿Dónde ver el segundo partido de la jornada en el EOU?

Fecha : Domingo 24 de agosto

: Domingo 24 de agosto Sede : Estadio Olímpico Universitario

: Estadio Olímpico Universitario Horario : 5:00 PM (tiempo del centro de México)

: 5:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Canal 5, TUDN, VIX

