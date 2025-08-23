Rayados propina goleada al Necaxa con gol olímpico incluido y es líder del Apertura 2025

Rayados es el nuevo líder del Apertura 2025, el conjunto regiomontano se impuso con contundente marcador de 3-0 sobre los Rayos del Nacaxa con par de golazos de Lucas Ocampos y Sergio Canales; Sergio Ramos anotó desde los once pasos.

El partido comenzó con intensidad. Apenas al minuto 2, Alejandro Andrade probó con un disparo de zurda desde fuera del área, pero Santiago Mele respondió con una buena atajada.

Los locales reaccionaron pronto y al 13, Germán Berterame estuvo cerca con un cabezazo que pasó desviado. Un minuto después, Lucas Ocampos abrió el marcador con un disparo de derecha desde afuera del área, llegando a tres goles en el torneo y anotando por segundo partido consecutivo.

Gol olímpico de Sergio Canales

La fiesta continuó al 21’, cuando Sergio Canales sorprendió con un gol olímpico para el 2-0. Necaxa intentó responder y al 37 Diber Cambindo estuvo cerca del descuento con un remate dentro del área que se fue por arriba. Así se fueron al descanso.

Anota Sergio Ramos

En la segunda parte, Necaxa volvió a tocar la puerta con un disparo de Cambindo dentro del área, nuevamente detenido por Mele. Al 53’, un cabezazo de Ocampos pegó en la mano de Tomás Jacob, jugada que fue revisada en el VAR y terminó en penal. Sergio Ramos lo convirtió al 59’ para el 3-0 definitivo.

Con esta victoria, Rayados confirma su gran momento y se instala en la cima de la clasificación, mientras que Necaxa se quedó sin poder sumar en su visita a Monterrey.

