Ricardo Peláez critica aporte de Sergio Ramos a Rayados: "Vino a hacer goles y no a defender"

Apenas llegó a Rayados de Monterrey, Sergio Ramos se quedó con el gafete de capitán y tuvo un impacto inmediato en la Liga MX. El defensa español se convirtió en uno de los jugadores más buscados por la afición propia y ajena, y una de las figuras a seguir en cada partido.

Sin embargo, Ricardo Peláez no se deja impresionar con facilidad. Para el exdirector deportivo de Chivas, América y Cruz Azul, el impacto del exjugador de Real Madrid en realidad no está a la altura de las expectativas y criticó su aporte en la Pandilla.

La crítica de Peláez a Sergio Ramos

Para el ahora analista de ESPN, el problema con el español es que defensivamente su impacto no ha sido evidente. "El tema defensivo tiene que participar todos y no lo hacen".

"Se ve frágil defensivamente. Sergio Ramos parece que vino a hacer goles y no a defender", señaló Peláez después de la victoria de Rayados 3-2 ante Mazatlán, en un partido en el cual los regios tuvieron que remontar y en el que incluso estuvieron en riesgo de que les empataran en los últimos minutos.

En lo que va del semestre, tanto en el Apertura 2025 como en la Leagues Cup, Monterrey ha permitido 13 goles en ocho juegos, es decir, más de un gol por compromiso. Por esta razón, para Peláez no bastan los cinco goles que Ramos ha hecho en 20 encuentros, si su presencia no contribuye a una mejora defensiva del equipo.

¿Cuándo es el siguiente partido de Rayados?

El siguiente compromiso del equipo dirigido por Domenec Torrent está programado para el sábado 23 de agosto a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Los regios recibirán en el Estadio BBVA a Necaxa, que viene de caer 0-1 ante León en la Jornada 5 del torneo,

