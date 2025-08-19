Henry Martín regresa a los entrenamientos de América

Hay buenas noticias en las Águilas del América de cara al partido del fin de semana donde visitarán al Atlas, como parte de la Jornada 6 del Apertura 2025.

Y es que Henry Martín ya se incorporó a los entrenamientos con el grupo luego de una semana de ausencia, esto por el proceso de recuperación que está siguiendo tras un 2025 con múltiples lesiones que lo han alejado de su mejor versión.

El delantero yucateco podría estar disponible para la sexta fecha | MexSport

El regreso de la 'Bomba'

El delantero americanista no entrenó con el grupo en la semana anterior y no realizó el viaje a Monterrey para enfrentar a los Tigres. Cabe recordar que tiene un trabajo marcado para no recaer en la tendinitis que lo afectó desde hace meses.

Ahora, Martín ya pudo entrenar con el grupo, pues este martes que hubo entrenamiento abierto para los medios de comunicación, pudimos apreciar las imágenes del delantero, quien completó el entrenamiento con el grupo sin molestias físicas. Todo apunta a que Henry pueda estar disponible en el partido ante Atlas del próximo domingo.

Henry es el nuevo '9' de las Águilas | MexSport

Zúñiga entrena con el grupo

Quien había preocupado a los aficionados era José 'Pantera' Zuñiga luego de salir del partido ante Tigres con molestias, aunque está entrenando al parejo del grupo y pudimos saber que solo fue precaución, por lo que no tendría problemas para estar ante Atlas en la próxima jornada.

'Pantera' también apunta a ser parte de la siguiente convocatoria azulcrema | MexSport