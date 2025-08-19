Gibrán Lajud regresará a la Liga MX tras expulsión de su equipo en Costa Rica

Pocas semanas faltan para que se cierren los registros del Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que en próximos días se pueden dar fichajes de último minuto. Tal es el caso de Gibrán Lajud, quien regresará al futbol mexicano después de dos años y luego de la expulsión de su equipo en Costa Rica.

De acuerdo con César Luis Merlo, el exguardameta de Xolos de Tijuana y Santos Laguna, formado en las inferiores de Cruz Azul, está por fichar con Atlético San Luis como agente libre. Lajud es dueño de su carta desde julio de este año, luego de concluir su vínculo con Guanacasteca.

Por ello, los potosinos aprovecharon para ficharlo con coste cero. Según la fuente mencionada, la búsqueda de un portero se da después de la lesión de César López, de 25 años, y que peleaba la titularidad con Andrés Sánchez en Atlético; por lo que solo falta el anuncio oficial del regreso de Lajud.

Lajud probará nuevamente suerte en la Liga MX | MEXSPORT

¿Por qué Gibrán Lajud fue expulsado de la Liga en Costa Rica?

Después de quedarse sin equipo en agosto de 2024, el portero mexicano firmó con Guanacasteca a finales de ese año y debutó para el Clausura 2025. No obstante, en abril la Federación Costarricense de Fútbol decidió revocar la licencia del club para participar en Primera División y procedió a expulsarlo de la categoría.

El motivo fue que el club realizó un cambio de administración para entregar el control del equipo a un grupo de inversionistas mexicanos, que se harían cargo del 55 por ciento de las acciones. Pero dicho cambio no se reportó oportunamente y por ello el club perdió su licencia, tras lo cual varios jugadores quedaron libres.

Lajud volverá a la Liga MX | MEXSPORT

Los números de Gibrán Lajud en la Liga MX

Desde su ebut ante América en el Apertura 2014, el guardameta de ascendencia libanesa ha disputado un total de 146 partidos en el torneo mexicano, entre Fase Regular y Liguilla. Con Xolos se consolidó como titular a partir del Clausura 2017 y hasta el inconcluso Clausura 2020.

Sin embargo, tras su salida rumbo a Santos en el Apertura 2020, perdió regularidad y con los Laguneros solo disputó 21 partidos de Liga MX a lo largo de tres años. Su último partido con el equipo de Torreón fue el 24 de septiembre en la derrota 2-5 ante Necaxa, tras lo cual perdió la titularidad y eventualmente salió del equipo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Puebla: Dos viejos conocidos de la Liga MX apuntan como favoritos para reemplazar a Guede

Lajud tuvo su mejor época con Tijuana | MEXSPORT