Gabriel Milito con el segundo peor arranque de un entrenador en la era Amaury Vergara

El director técnico de Chivas, Gabriel Milito, registra el segundo peor arranque de un entrenador en la era de Amaury Vergara al frente del Guadalajara, después de conseguir únicamente tres puntos de 12 posibles en el inicio de su gestión al frente de Chivas.

Pese a tener una pretemporada soñada al mantener el invicto durante siete juegos consecutivos, en la Liga MX la historia ha sido diferente, luego de que únicamente ha ganado un solo juego y registra tres derrotas de cuatro partidos disputados.

Gabriel Milito l IMAGO7

El segundo peor arranque

Actualmente, Milito registra el segundo peor arranque de un entrenador en la era de Amaury Vergara al frente del equipo, esto después de que supera con únicamente un punto el inicio que tuvo Gerardo Espinoza, quien registró únicamente dos unidades de 12 posibles en el Clausura 2025.

Posteriormente, se encuentran Óscar García y Marcelo Michel Leaño, quienes se mantenían con los peores números en el inicio de un estratega con Chivas, ambos con solo cuatro puntos en sus primeros cuatro encuentros.

Luis Fernando Tena y Fernando Gago consiguieron cinco puntos en sus primeros cuatro juegos con Chivas. Posteriormente, le siguen Arturo Ortega, Veljko Paunović y Víctor Manuel Vucetich, quienes tuvieron un inicio decente de su gestión al sumar siete unidades.

Óscar García l IMAGO7

El mejor arranque

Finalmente, Ricardo Cadena se mantiene como el técnico con mejores números para el inicio de gestión de un director técnico con Chivas en era reciente, luego de sumar un total de nueve unidades de 12 posibles.

Datos:

Gerardo Espinoza: 2 puntos de 12 posibles (2 empates y 2 derrotas).

Gabriel Milito: 3 puntos de 12 posibles (3 derrotas y 1 victoria)

Óscar García: 4 puntos de 12 posibles (1 victoria, 1 empate y 2 derrotas).

Marcelo Michel Leaño: 4 puntos de 12 posibles (1 victoria, 1 empate y 2 derrotas).

Luis Fernando Tena: 5 puntos de 12 posibles (1 victoria, 2 empates y 1 derrota).

Fernando Gago: 5 puntos de 12 posibles (1 victoria, 2 empates y 1 derrota).

Arturo Ortega: 7 puntos de 12 posibles (2 victorias, 1 empate y 1 derrota).

Veljko Paunović: 7 puntos de 12 posibles (2 victorias, 1 empate y 1 derrota).

Víctor Manuel Vucetich: 7 puntos de 12 posibles (2 victorias, 1 empate y 1 derrota).

Ricardo Cadena: 9 puntos de 12 posibles (3 victorias, 0 empates y 1 derrota).

Ricardo Cadena l IMAGO7

