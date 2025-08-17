Carlos Eduardo Rico 'explota' contra entrenador de Chivas, Gabriel Milito

Las cosas en Chivas no están de la mejor forma, pues la reciente derrota ante Juárez hizo crecer las dudas sobre el proyecto de Gabriel Milito. La afición no perdonó y lanzó múltiples críticas al equipo.

IMAGO7

¿Qué dijo Carlos Eduardo Rico sobre Gabriel Milito?

Entre los aficionados que criticaron a Chivas, está Carlos Eduardo Rico, quien es actor y comediante mexicano. A través de sus redes sociales externó su opinión sobre el rendimiento del conjunto Rojiblanco.

"Señor Milito, usted fue un gran jugador de futbol, pero quizá se le olvida un detalle: el objetivo de este deporte no es dar muchos pases, ni quien tiene más tiempo el balón. El objetivo es saber quien mete más veces el balón a la portería. Ya dejen de estar dando pasesitos y tírenle", dijo el actor.

IMAGO7

¿Cómo va Chivas en el torneo?

Chivas solo ha ganado un partido en las cuatro fechas que ha disputado, lo que ha provocado una ola de críticas tanto al equipo como al entrenador. Además, en Leagues Cup solo obtuvieron un triunfo.

El Rebaño tendrá una nueva oportunidad el 22 de agosto, cuando enfrente a Xolos en el Estadio Caliente. Después de ese partido, el calendario se complica, ya que enfrentará a Cruz Azul, América, Tigres y Toluca.

IMAGO7

También te puede interesar: ¿Respuesta a Mohamed? Efraín Juárez manda mensaje en redes