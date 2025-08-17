¿Vetado? Rodolfo Pizarro revela lo cerca que estuvo de volver a Chivas

Rodolfo Pizarro volvió a pisar la cancha del Estadio Akron, pero esta vez vistiendo la camiseta de Juárez y luego de la victoria de Bravos, el mediocampista mexicano habló sobre su pasado en Chivas, un posible veto del club y por qué no, una segunda etapa en Rodolfo Pizarro.

En zona mixta la estrella de Juárez se dio tiempo para aclarar varias dudas que hay entorno a él y un posible regreso a Chivas, sin embargo, pese a que dejó claro que le gustaría volver pues aún le tiene mucho cariño al club, no ve claro una segunda etapa en el Rebaño Sagrado e inclusive Pizarro fue cuestionado sobre un veto en el club, el cual no se atrevió a desmentir.

“¿Es cierto que estás vetado de Chivas?”, pregunta un reportero “No sé, no sé. Tú sabes más de eso”, responde Rodolfo Pizarro entre risas

Pizarro estuvo muy cerca de volver a Chivas

A la par, Rodolfo Pizarro reveló que si tuvo la oportunidad de volver a Chivas en 2022 cuando era jugador del Inter de Miami, sin embargo, por diferentes circunstancias su fichaje no se dio, aunque no cierra la puerta en un futuro y asegura que le gustaría volver.

“Sí, sí, hubo una chance en el 2022 con Ricardo Peláez y Michel Leaño que estuve muy cerca de regresar, pero como no se dio, fue lo más cerca”

