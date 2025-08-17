Noche para el olvido en México: Liga MX lanzó un comunicado sobre las riñas ocurridas el fin de semana

La Jornada 5 de la Liga MX, será recordada no por sus marcadores o acontecimientos en la cancha, sino como otras de las tardes llenas de violencia en las gradas, trayendo los reflectores del mundo no de manera en se esperaba.

Rechazo a la violencia

Tras los actos de agresión ocurridos en el Estadio AKRON en el duelo Chivas vs Juárez y en el Universitario de Nuevo León en el Tigres vs América, la liga lanzó un comunicado donde asegura que se realiza una investigación en cuanto a los agresores y que ya tienen identificados a todos.

“Tras la riña en la tribuna del Universitario en la que no hubo lesionados, ya fueron dos personas puestas en la disposición de las autoridades”.

“El incidente en la tribuna del Estadio AKRON, la persona involucrada ha sido plenamente identificada y el club Guadalajara ayudará al afectado para que inicie la averiguación”, se lee en el comunicado.

Fracaso de la Liga MX

Además de dar a conocer los hechos en cuanto a las agresiones, la Liga MX volvió a hacer un llamado para que se viva un ambiente familiar en los estadios, tal como las veces anteriores en que hubo problemas, desafortunadamente las pobres medidas de seguridad vuelve a demostrar no ser suficiente para que se puede vivir un ambiente familiar en un estadio de futbol.

