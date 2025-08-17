¿El 'Cantante' Guerrero aboga por las Chivas? Esto dijo el exárbitro de la Liga MX

Se reanudaron las acciones en la Liga MX con la Jornada 5 del Apertura 2025 y con ello, las emociones y polémicas no se hicieron esperar, esta vez fueron las Chivas las que resultaron afectadas por polémicas decisiones.

Duelo de Chivas vs Juárez I IMAGO7

'Dejen de afectar a los clubes'

Tras finalizar el encuentro entre Chivas y Juárez, los rojiblancos expresaron su molestia, luego de que el árbitro central no pitara un penal que pudo haber significado el empate para el Rebaño. Además de los aficionados de Guadalajara, otro que se pronunció al respecto fue el exárbitro, Fernando Guerrero.

Tras la polémica, el juez mundialista publicó en redes sociales un video donde se muestra claramente acciones para marcar penalti; una mano y un codazo al atacante de Chivas, acompañado de una polémica frase.

“Aquí está el doble PENAL de los jugadores de Juárez golpe con el hombro y MANO deliberada que pudo cambiar el marcador para Chivas Pregunta seria a la @Arbitraje_MX si saben instruir y utilizar el VAR??? DEJEN DE AFECTAR A LOS CLUBES”, se lee en la publicación de X.

El arbitraje a nivel mundial ha tenido altibajos en los últimos años, sin embargo, es una realidad que en la liga mexicana las situaciones además de ser repetitivas, también han afectado los equipos en distintas situaciones del torneo.

Duelo Juárez vs Chivas I IMAGO7

