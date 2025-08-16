Gabriel Milito tras mal momento de Chivas: "Para salir de esto necesitamos hombría"

Después de hilar su segunda derrota consecutiva y tras únicamente conseguir tres puntos de 12 posibles, el estratega de Chivas, Gabriel Milito aseguró que para salir de esta mala racha que vive su equipo necesitan hombría

"Uno debe hacerse responsable y seguir revisando esos errores para mejorar. Estamos en la situación que estamos, hacernos responsables. Siempre seré el primero y ahora tiene que aparecer lo mejor de cada uno", resaltó Milito.

“Anímicamente podemos estar golpeados y la confianza baja, pero para corregir debe venir la hombría y la tenemos. Confío a muerte en el equipo, en los jugadores, todos los jugadores son buenos. Trabajar, trabajar y no hay otra. Entender la situación y la calma para poder analizar las cosas y ver porque los resultados son los que son", señaló.

Acepta críticas

De igual manera consideró que es normal que haya criticas ante el mal momento que vive su equipo, sin embargo, enfatizó en que no pueden existir dudas en su equipo, por lo que ahora tendrá que corregir y mejorar

"Trabajamos para ganar y cuando no ganas, te afecta el resultado, también el juego. Pero debemos saber convivir con la presión, somos gente de futbol. No nos dedicamos a esto hace poco tiempo. Como jugador y entrenador he pasado muchas veces en mi carrera y sé que se logra salir", resaltó Milito.

No debe haber dudas

"Es normal que se dude de todo, que haya críticas hacia todos. Lo que internamente no podemos hacer es dudar, sino corregir y mejorar", concluyó.

