Tabla Liga MX: Las posiciones de la Jornada 5 del Apertura 2025 al momento

Arrancó la Jornada 5 del Apertura 2025, en la Angelópolis, el Puebla abrió el telón ante Atlético San Luis y terminó por caer con marcador de 0-2 gracias a una destacada actuación de Joao Pedro quien firmó su primer doblete en el futbol mexicano como jugador de los potosinos.

La derrota de ‘La Franja’ terminó por sentenciar la salida de Pablo Guede, el director técnico argentino no espero más y durante la conferencia de prensa del post partido hizo el anuncio del término de su etapa al frente del equipo.

El segundo juego de la fecha 5 se vivió en Aguascalientes donde sorpresivamente León se llevó la victoria gracias al solitario de Ismael Díaz para tomar un respiro cosechando su segunda victoria de Eduardo Berizzo.

¿Cómo se encuentran los primeros lugares de la tabla?

Con toda la jornada por delante las posiciones siguen intactas en la cima; los Tuzos del Pachuca llegan como líderes y paso perfecto sumando 12 unidades con cuatro partidos con victoria de forma consecutiva y apenas dos goles en contra.

Más abajo aparecen hasta tres equipos con nueve unidades; Tigres con mejor diferencia de goles después de golear al Puebla la jornada anterior, seguido del Toluca y Rayados de Monterrey; en tanto Cruz Azul y América completan los primeros seis puestos.

¿Quiénes son los últimos lugares?

Querétaro es el peor equipo del torneo hasta el momento luego de registrar cuatro derrotas y sin sumar un solo punto se encuentran en el fondo de la tabla, en el penúltimo lugar se encuentra Juárez con dos unidades y en el antepenúltimo Puebla con tres puntos.

