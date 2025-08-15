León se solidariza con Fernando Navarro ante delicado momento: “Nuestras oraciones con ustedes”

Fernando Navarro se encuentra pasando un momento delicado con su hijo de 5 años Emilio, el pequeño se encuentra en terapia intensiva después de que su hígado dejó de funcionar y requiere de un trasplante de manera inmediata.

Tras darse conocer el difícil momento que vive el exjugador, el Club León mostró su apoyo al que fuera su jugador por varios años a través de redes sociales resaltando sus buenas vibras.

Club León manda mensaje a Navarro l CAPTURA

“Querido Fernando Navarro: Este abrazo es para ti y para los tuyos, con todo nuestro corazón y deseándoles lo mejor. Les enviamos energía, alegría y oraciones. ¡Venga, Emilio!”, resalta la cuenta de X con una imagen del futbolista.

Situación de Emilio

El pequeño hijo de Fernando Navarro se encuentra hospitalizado y los gastos hospitalarios están siendo una barrera además de que requiere un trasplante de hígado, así dio a conocer a través de la página gofundme.com donde se encuentra la descripción de la situación del menor y la recaudación que se está realizando por parte de donativo.

“Soy Emilio, tengo 5 años. Me encanta el futbol, nadar y jugar con mi hermano Alonso. Hoy estoy en terapia intensiva: mi hígado dejó de funcionar y necesito un trasplante de manera inmediata. Aunque tengo seguro médico, los gastos hospitalarios son enormes y rebasan a mi familia”, dice parte de la descripción.

Descripción encontrada en <a href="https://www.gofundme.com/f/es-urgente-necesito-tu-ayuda-para-vivir"><strong>gofundme.com</strong></a><strong> </strong>l CAPTURA

Cantidad a recaudar

En la página antes mencionada a la que puedes ingresar para hacer tu donativo gofundme.com tiene como objetivo recaudar 3.500.000 y hasta el momento se han conseguido 1.411.983. En dicha donación resalta la realizada por Jesús Ricardo Angulo de 50 mil pesos.

Jesús Angulo l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CRACK DE 10! MESSI CUMPLE SUEÑO DE UN NIÑO DEL INTER MIAMI

