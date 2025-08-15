¡Crack de 10! Messi cumple sueño de un niño del Inter Miami

Lionel Messi se llevó los reflectores después de un emotivo gesto con un pequeño aficionado del Inter Miami, la acción no impidió que se hiciera realidad pese a que conducía su auto en vía pública entre las calles de Miami.

El momento sucedió cuando dos automóviles se encontraron en una de las calles, cuando un niño se percató que el jugador estaba conduciendo a su lado y no dudó en bajar para pedirle un autógrafo.

El pequeño que lucía con su playera del Inter Miami con el sello del jugador argentino en la espalda se acercó al auto del jugador quien por su parte accedió y se detuvo para regalarle un momento de felicidad.

Finalmente el aficionado recibió la firma de Lionel Messi en su camiseta con quien también aprovechó para interactuar incluso saludarlo de mano para que ambos continuaran con su trayectoria en medio de las calles.

Messi lesionado

Cabe mencionar, que Lionel Messi se encuentra en recuperación después de una pequeña lesión que surgió durante el partido de Leagues Cup entre el Inter Miami y Necaxa que alejó por un tiempo de las canchas.

¿Cuándo regresa Messi?

En conferencia de prensa Javier Mascherano, entrenador del conjunto rosado, anticipó el regreso de Messi a la convocatoria del Inter Miami asegurando que entrará en la lista para el partido de la Jornada 29 de la MLS ante Los Ángeles Galaxy.

Imagínate encontrarte a Lionel Messi en un semáforo. Este niño lo aprovechó pic.twitter.com/SysJX1DwK3 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) August 15, 2025

