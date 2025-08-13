Comisión Disciplinaria retira sanción a Joao Pedro; podrá jugar ante Puebla

El Atlético de San Luis recibió buenas noticias de cara a la Jornada 5 del Clausura 2025. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol determinó procedente la solicitud del club para investigar la expulsión de Joao Pedro Geraldino, lo que derivó en que el delantero brasileño quedara absuelto de la sanción.

La acción se originó en el duelo de la Jornada 4, donde San Luis cayó 2-3 ante Cruz Azul y Joao Pedro vio la tarjeta roja. El equipo potosino presentó una solicitud de investigación argumentando que la expulsión fue injusta, respaldándose en videos y pruebas documentales.

“El Club Atlético de San Luis presentó una Solicitud de Investigación por la expulsión del jugador Joao Pedro Geraldino; después de analizar los videos correspondientes y valorar las pruebas, la solicitud se determina PROCEDENTE”, señala el comunicado oficial de la Comisión Disciplinaria.

Atlético San Luis también confirmó esta información por medio de sus redes sociales, asegurando que el brasileño está libre cualquier de sanción.

Con esta resolución, el atacante sudamericano estará disponible para el compromiso de este viernes, cuando Atlético de San Luis visite al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:00 horas, con plantel completo.

