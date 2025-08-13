Giakoumakis deja Cruz Azul y es presentado por el PAOK; se libera la plaza de extranjero en la Máquina

Cruz Azul hizo oficial la salida del delantero Giorgos Giakoumakis, luego de una larga espera para poder liberar la plaza de No Formado en México (NFM). Finalmente, el club griego PAOK hizo válida la opción de compra obligatoria incluida en el préstamo del jugador.

Giakoumakis se va de la Máquina de regreso a 'casa' | Imago7

¡Éxito, Giorgos!

“Te deseamos mucho éxito en esta etapa con PAOK, Giorgos”, fue el mensaje con el que el club cementero despidió al atacante a través de sus redes sociales.

Por su parte, el PAOK ya presentó de manera oficial al delantero griego, quien ya porta la camiseta blanquinegra con el dorsal número 7, listo para integrarse a su nuevo equipo.

El regreso del Toro

Con la salida de Giakoumakis, es cuestión de minutos para que llegue el transfer internacional a las oficinas del PAOK, lo que permitirá a Cruz Azul registrar a Gabriel Fernández en el primer equipo, quien hasta ahora estaba registrado con la Sub 21.

El 'Toro' podría tener minutos antes Santos Laguna este sábado en el Estadio Olímpico Universitario, en el marco de la Jornada 5 del Apertura 2025.

Fernández ha tenido bastantes problemas con lesiones | Imago7

