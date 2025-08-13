Bruno Marioni revela que el ‘Tuca’ Ferretti lo habría echado de Pumas

Han pasado casi dos décadas desde su salida de Pumas, pero Bruno Marioni, uno de los futbolistas más queridos por la afición universitaria, rompió el silencio y reveló detalles sobre aquel momento que puso fin a su etapa con el Club Universidad.

Bruno Marioni, campeón con Pumas | MEXSPORT

En entrevista para el podcast El RePortero, el exdelantero y campeón de goleo en 2004 confesó que nunca tuvo una explicación oficial sobre por qué no continuó en el equipo, aunque sí tiene sospechas.

“No tengo claro por qué salí. Yo me hubiera quedado toda la vida en Pumas. Me llama Mahbub y me dice que voy a salir”, relató.

¿Decisión del ‘Tuca’ Ferretti?

Marioni compartió que, con el tiempo, algunos excompañeros le revelaron que fue Ricardo ‘Tuca’ Ferretti quien decidió su salida, supuestamente por su personalidad dentro y fuera de la cancha.

“En algún momento me dijeron que el Tuca no me quiso, como que tenía miedo de mi personalidad o algo por el estilo”, dijo.

Marioni se fue de Pumas con la llegada de Tuca Ferretti | MEXSPORT

Sin embargo, el exgoleador agregó que años después, Ferretti habría reconocido que fue un error dejarlo ir:

“Me mandó a decir que se había equivocado, que no era tan bravo como parecía”.

Aunque la versión no ha sido confirmada oficialmente, las palabras de Marioni reavivan un episodio que, para muchos aficionados de Pumas, marcó el final de una era en Ciudad Universitaria.

Marioni es considerado ídolo de Pumas | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Efraín Juárez defiende a Guillermo Martínez: "hace un trabajo espectacular"