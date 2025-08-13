“Indio, feo, naco”: la fuerte acusación que sacude a Pumas según Adrián di Monte

El actor cubano Adrián di Monte, recién eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, sorprendió al público con una revelación que sacude al futbol mexicano. En una entrevista exclusiva con TUDN, el ex participante compartió la versión que, según él, explica la verdadera razón por la que los porteros Gil Alcalá y Julio González dejaron las filas de Pumas.

Di Monte aseguró tener conocimiento de primera mano sobre el incidente, pues Gil Alcalá es su cuñado. “Estamos casados con dos hermanas, él es un gran tipo, un excelente papá y un profesional que siempre dio lo mejor en la cancha”, señaló antes de entrar en detalles sobre el altercado que cambió el rumbo de ambos jugadores.

Di Monte dio su versión de los hechos | IG: @adriandimonte

La situación, que se remonta al Apertura 2024, habría comenzado en un vestidor después de un partido. Según la versión de Di Monte, las tensiones entre ambos guardametas escalaron rápidamente hasta llegar a un intercambio de insultos que derivó en la salida de los dos del club universitario.

El altercado que cambió la historia en Pumas

De acuerdo con Di Monte, todo se originó cuando Gil Alcalá saludó a sus compañeros, incluyendo a Julio González, después de un encuentro; sin embargo, la respuesta de González habría sido ofensiva y despectiva. “Le dijo ‘ahora sí me saludas wey’, y luego lo llamó ‘indio, feo, naco’. Son cosas que no se deben decir, menos si son del mismo equipo”, relató el actor.

La tensión no quedó ahí. Di Monte afirmó que varios compañeros intervinieron para reprobar los comentarios y defender a Alcalá, a quien consideraban un jugador comprometido con el club. “Todos amaban a Gil. Le dijeron que esos calificativos no van, menos si eres del mismo equipo y si Gil se estaba rifando”, explicó.

Julio González habría sido el provocador | MexSport

Consecuencias y acusaciones de injusticia

La versión del actor señala que, tras el incidente, la directiva tomó la decisión de separar a ambos porteros del plantel, algo que él considera profundamente injusto. “Lo peor es tratar de quitarle el pan de la boca a un padre de familia. Ahora él está en Baja California luchando, y no lo dice porque es un caballero”, comentó.

Di Monte incluso aseguró que existen testigos e incluso un video del momento, y llamó a que se investigue lo ocurrido. “A mí me vale, porque no soy futbolista, soy actor. No se dejen engañar, pregunten a los argentinos, a los del equipo, hay testigos”, remató.

Gil Alcalá también quedó fuera del equipo | MexSport

