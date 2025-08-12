Tuca Ferretti explota contra Alan Pulido: “No puede meter ni de penal el bruto”

La derrota de Chivas el pasado domingo ante Santos Laguna generó sorpresa y polémica, pero uno de los más críticos con el resultado y la forma en que se perdió fue Ricardo “Tuca” Ferretti. El experimentado entrenador no dudó en señalar directamente a Alan Pulido como el principal responsable, debido a que falló un penal en un momento clave del partido.

Pulido falla penal | MEXSPORT

En el programa Generación Futbol de ESPN, Ferretti se mostró visiblemente molesto por la manera en que el delantero cobró la pena máxima, criticando duramente su ejecución.

“No puede meter ni de penal el bruto de Alan (Pulido), con sus mendigos pasitos, dile que se ponga serio”, lanzó el brasileño, en una de las frases más contundentes de la noche.

Ferretti explota contra Alan Pulido | MEXSPORT

Ferretti hubiese castigado a Pulido

Cuestionado sobre qué castigo le impondría a Pulido si él fuera el entrenador, Ferretti no dudó en responder con su estilo directo y sin filtros:

“Ya no vuelves a tirar”, sentenció, asegurando que no le permitiría volver a ejecutar una pena máxima después de una falla así.

Alan Pulido, responsable de la derrota de Chivas | MEXSPORT

