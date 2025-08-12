¡Otro sudamericano! México apunta a enfrentar a Uruguay en noviembre

La Selección Mexicana sigue encontrando rivales de alto calibre para medirse en los meses previos al Mundial del 2026. Tras confirmar los enfrentamientos ante Ecuador y Colombia de octubre, el Tricolor pondría la vista en otro rival sudamericano para la Fecha FIFA de noviembre.

En las últimas semanas se rumoraba que el Tri se vería las caras con la actual campeona dl mundo Argentina, sin embargo, al no llegar a un acuerdo con la Albiceleste, la Federación Mexicana habría negociado con otra potencia de la Conmebol en Uruguay.

Otro rival sudamericano

De acuerdo con información de TUDN, el Tricolor ya habría llegado a un acuerdo para enfrentar a los charrúas en el primer partido de la Fecha FIFA de Noviembre. Dicho partido, se llevaría a cabo el 15 de noviembre en el Estadio Territorio Santos Modelo, casa de Santos Laguna.

Este juego se llevaría a cabo gracias a que, las Eliminatorias de Conmebol terminarán en septiembre. Es por esto que, las selecciones sudamericanas que clasifiquen a la justa mundialista ya también estarán buscando rivales de preparación de cara al torneo en verano del 2026.

Historial ante Uruguay

La Selección Uruguaya no es un equipo desconocido para el Tri. En la historia estas dos selecciones se han visto las caras en 23 ocasiones y ambos suman ocho victorias además de siete empates. Sin embargo, en los últimos tres enfrentamientos, México no sólo ha perdido todos los partidos sino que ha sido goleado en todos.

Con este partido México prácticamente tendría definidos a todos sus rivales de este 2025 pues, además de los tres sudamericanos ya mencionados, este septiembre se medirá ante Japón y Corea del Sur. Queda ver quien será su otro rival de noviembre.

