En conferencia de prensa en el Museo Cabañas en Guadalajara, se confirmó que la Selección Mexicana de Futbol jugará en el Estadio Akron frente a su similar de Ecuador como parte de las celebraciones de las Fiestas de Octubre.

El tricolor se enfrentará a la selección sudamericana el próximo 14 de octubre, así lo confirmó Mauro Garza Marín, Coordinador de Desarrollo y crecimiento Económico de Jalisco.

México jugó ante Estados Unidos en el Akron | MEXSPORT|

México jugará un par de partidos más, en la fecha FIFA de septiembre, primero ante Japón (6 de sept) y después ante Corea del Sur (9 de sept), ambos se disputarán en Estados Unidos.

Para repechaje no hay nada confirmado

Tanto Ivar Sisniega, como el Gobernador del Estado de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, aseguraron que (por el momento) no hay nada confirmado para que los partidos de repechaje de cara a la Copa del Mundo se jueguen en México, específicamente en el Akron.

El Tri volverá a jugar en Jalisco | MEXSPORT|

"Hoy no está confirmado nada, no es oficial, hay interés de las ciudades, no hay nada confirmado de FIFA, no es un hecho, es un tema que FIFA no ha definido todavía", comentó Sisniega

"Efectivamente, todavía no es un hecho, está la posibilidad y estamos trabajando por ella, y le vamos a echar el resto para que vengan esos partidos de repechaje a Guadalajara, pero aún no está confirmado, lo estamos trabajando con FIFA", finalizó el gobernador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Piojo Herrera minimiza a México en rivalidad ante Argentina: 'Ni nos voltean a ver'