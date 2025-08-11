Piojo Herrera minimiza a México en rivalidad ante Argentina: 'Ni nos voltean a ver'

El exentrenador de la Selección Mexicana, Miguel “Piojo” Herrera, aseguró que no existe una verdadera rivalidad futbolística entre México y Argentina, ya que la albiceleste compite en un nivel más alto y no considera al Tri como un rival directo.

En una entrevista para el canal de YouTube del creador de contenido argentino Rodrigo Rea, el actual técnico de Costa Rica habló sobre su paso por el Tri, el Mundial de Brasil 2014 así como el duelo de Fase de Grupos en Qatar 2022, entre el Tri y la Albiceleste, donde Argentina volvió a superar a su rival.

A pesar de los múltiples enfrentamientos entre ambas selecciones, Herrera dejó claro que la supuesta rivalidad es unilateral. Para el Piojo, México quiere estar a la par de la selección sudamericana por lo que se 'ha inventado la rivalidad'. "Los mexicanos lo hemos hecho crecer porque queremos ganarle a ellos, porque son una potencia mundial. Los mexicanos cuando los enfrentamos jugamos mejor porque contra esos equipos, los de abajo crecemos”.

Argentina no piensa en México como rival

El “Piojo” profundizó en su postura y señaló que Argentina centra sus objetivos en selecciones históricamente más exitosas, por encima de selecciones como la Mexicana, “Cuando dicen que es una rivalidad… es para México. Argentina ni nos voltea a ver, Argentina busca jugar bien y ganarle a Brasil, Alemania, Holanda, Francia, España… Compite con ese nivel de equipos, tampoco nos vamos a engañar.

“México sí quisiera que fuera un clásico, Argentina no tiene esa idea, ve para arriba y otros niveles. México sí porque aún no llega a esos niveles, estamos un escalón abajo porque no hemos logrado llegar ni siquiera a una semifinal”.

El historial entre México y Argentina

En total, México y Argentina se han enfrentado 32 veces. El balance favorece ampliamente a la albiceleste, con 16 victorias frente a solo cuatro del Tri y 12 empates. En torneos oficiales, Argentina ha ganado en seis ocasiones, México apenas una vez y se registran dos empates.

