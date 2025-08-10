Raúl Jiménez va por su mejor año previo a un Mundial: Estos son sus números

A menos de un año de la Copa del Mundo, Raúl Jiménez es por mucha diferencia el hombre más importante que tiene la Selección Mexicana en estos momentos y el delantero del Tri tiene una misión para este año futbolístico, firmar su mejor temporada previo a un Mundial.

Jiménez apunta a ser titular en el Mundial | MEXSPORT

Jiménez está por disputar su cuarta Copa del Mundo, lamentablemente para ‘El Lobo de Tepeji’, las lesiones y otros tantos factores no le han permitido llegar en forma a la justa mundialista, sin embargo, esta temporada 2025-26 pinta para ser un gran año para el delantero mexicano.

Brasil 2014 – El surgimiento de Jiménez

A la Copa del Mundo del 2014 Jiménez llegaba como una promesa del futbol mexicano y ya con un título de Liga MX, Raúl anotó 18 goles en 37 partidos entre en Apertura 2013 y Clausura 2014, siendo la tercera o cuarta opción en la delantera del Tri, por lo que solamente vio acción 6 minutos en el campo.

El primer Mundial de Jiménez | MEXSPORT

Rusia 2018 – Año flojo en Europa

Previo al Mundial de Rusia 2018 Raúl Jiménez tuvo uno de sus peores temporadas en el futbol europeo. En el último año del mexicano en Benfica apenas logró marcar 8 goles en 46 partidos, razón por la que apenas disputó 54’ minutos viniendo desde el banquillo.

Suplente en Rusia 2018 | MEXSPORT

Qatar 2022 – Las lesiones no lo respetaron

En 2020 Jiménez era uno de los mejores delanteros de la Premier League y pintaba para ser el delantero del titular del Tri para Qatar 2022, sin embargo, la terrible fractura de cráneo que sufrió cortó el gran ritmo con el que llegaba el mexicano.

Para la temporada 2022 Jiménez ya había superado por completo la fractura de un par de años antes, aunada a esto, también presentó una pubalgia que lo mantuvo al margen de las canchas y llegó a la Copa del Mundo con cero goles en la temporada. De nueva cuenta fue suplente en toda la justa mundialista y participó solamente 52’ minutos totales.

Jiménez nunca ha sido titular en el Mundial | MEXSPORT

Raúl Jiménez busca primera titularidad en un Mundial

La historia pinta para ser diferente esta ocasión, Raúl Jiménez apunta a ser uno de los pilares de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 que se disputará en casa y si las lesiones lo respetan, Raúl tendrá su primera titularidad en una Copa del Mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA SE CORONA EN EL CAMPEONATO CONCACAF DE LA SUB-15