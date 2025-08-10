¿Quiénes son los jugadores más viejos que han ido a un Mundial con México?

Sin duda, es una realidad que la pasión por el deporte del futbol no tiene límites y mucho menos edades, menos cuando se trata de la Selección Mexicana, ya que hubo jugadores que demostraron talento y corazón para resistir y llegar a portar la camiseta tricolor aun cuando parezca ya no podrían hacerlo.

Nombres escritos en oro

A menos de un año para el arranque del Mundial 2026, que compartirán México-Estados Unidos-Canadá, las ilusiones comienzan a sentirse y la lista de los 26 representantes de cada nación comenzó a tomar forma, sin embargo, una lista en especial tiene una posible gran historia que contar, la de la Selección Mexicana.

Para ser específicos, México está en la posibilidad de romper un récord importante en Copas del Mundo y es que el portero cinco veces mundialista, Guillermo Ochoa, podría llegar (en caso de ser convocado) a jugar su sexto Mundial de manera consecutiva a la edad de casi 41 años.

Además de la posibilidad de romper esta marca histórica, Memo entraría en un selecto grupo de jugadores que lograron poner su nombre en la historia del equipo Tricolor al ser elegidos para disputar la Copa del Mundo a una edad relativamente avanzada.

Nombres como los de 'La Tota’ Carbajal, Cuauhtémoc Blanco y Sinha desfilan esta privilegiada lista de los jugadores más ‘longevos’ en disputar una Copa del Mundo, aunque dentro de esta lista hay otra marca por romper, ya que ninguno de ellos llegó a jugar pasados los 40 años, por lo que Ochoa podría convertirse en el primero en la historia.

No cabe duda que la convocatoria de Guillermo Ochoa sería una de las más polémicas y cuestionadas en la historia, esto por la situación que vive actualmente a nivel futbolístico, pero también, en caso de subirse al tren mundialista estaríamos viendo historia pura a nivel de Selección.

Estos son los jugadores más longevos en jugar una Copa del Mundo con México:

Alfredo Talavera (40 años), Mundial de Qatar 2022. Antonio Naelson Sinha (38 años), Mundial de Brasil 2014. Claudio Suárez (37 años y seis meses), Mundial de Alemania 2006. Cuauhtémoc Blanco (37 años y cinco meses), Mundial de Sudáfrica 2010. Óscar 'Conejo' Pérez (37 años y cuatro meses), Mundial de Sudáfrica 2010. Antonio 'La Tota' Carbajal (37 años y un mes), Mundial de Inglaterra 1966. Guillermo Ochoa (41 años y 11 meses), Posibilidad en el Mundial de Norteamérica 2026.

