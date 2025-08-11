Gabriel Milito 'advierte' a sus jugadores tras derrota ante Santos: "Debemos corregir urgentemente"

El pasado domingo, en la Comarca Lagunera, Santos derrotó a Chivas por la mínima diferencia, algo que no dejó muy tranquilo al director técnico del Rebaño.

Gabriel Milito, en conferencia de prensa, habló sobre el desempeño de su equipo, asegurando que sus jugadores deben poner atención a los detalles, además de comentar la urgencia por corregir los errores que se cometieron.

“El segundo tiempo me gustó más que el primero, tuvimos cierto control y aproximaciones, profundidad, pero nos faltó un poco más de energía. El penal es algo que hablamos que debemos de corregir urgentemente porque ahí se abre el partido”, aseguró Milito en conferencia de prensa.

Además de esto, Milito recordó los errores y las faltas defensivas que, tanto en Liga MX como en Leagues Cup, le ha costado puntos al Rebaño Sagrado.

“Seguir trabajando y buscar cambiar esta dinámica, esta racha de que cada falta, cada penal cuesta. Una falta en el último minuto del primer partido de la Leagues Cup, tenemos demasiado castigo, pero bueno hay que saber que hay faltas que son evitables, innecesarias porque te cuestan partidos”, sentenció.

