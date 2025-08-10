Chivas pierde en su visita a la Comarca, Santos suma su segundo triunfo en el torneo

No saben ganar en patio ajeno. Chivas cayó este domingo 1 a 0 ante Santos Laguna con la anotación de Bruno Barticciotto; el equipo de Gabriel Milito no pudo convertir en su visita a Torreón después de la destacada actuación de Carlos Acevedo, quien se convirtió en la figura de la noche.

El equipo de Gabriel Milito sigue sin ganar en calidad de visitante en el Torneo Apertura 2025, después de sumar ya dos derrotas consecutivas en Liga MX en calidad de visitante.

El primer tiempo para ambos equipos fue cerrado y con pocas opciones, por lo que la primera anotación del partido llegó a través de un penal, tras un empujón dentro del área. Daniel Aguirre empujó por la espalda a Ramiro Sordo, por lo que, tras revisar en el VAR la jugada, se sancionó la pena máxima, misma que fue bien capitalizada por Bruno Barticciotto para el 1 a 0.

En la parte complementaria, Gabriel Milito realizó múltiples modificaciones con el ingreso de Alan Pulido, Santiago Sandoval y Hugo Camberos en la búsqueda de variantes en ataque.

En una aproximación del Guadalajara, Francisco Villalba chocó con Aguirre dentro del área, por lo que se sancionó la pena máxima para Chivas, y pese a que existían muchas dudas de la posible falta, Alan Pulido fue el encargado de cobrar el penal, pero Carlos Acevedo aprovechó el deficiente cobro para evitar el tanto de la igualada.



Con la desesperación de Chivas por el gol, llegaron múltiples opciones para Chivas; sin embargo, el arquero lagunero se estableció como el héroe de la noche, al intervenir en al menos tres disparos para darle el triunfo a su equipo.

