¿Para Chivas no vale? Aficionados de Guadalajara comparan jugadas polémicas ante León y Santos

La Comarca Lagunera abrió sus puertas para el duelo entre Santos Laguna vs Chivas, el cual ya tuvo una gran sorpresa. Pese a que el equipo del Rebaño Sagrado dominó en los primeros minutos, nunca pudo capitalizar y terminó por cometer un error.

Daniel Aguirre recargó su brazo sobre Ramiro Sordo, quien al sentir el contacto cayó en el área, acción que se sancionó como penal. La comunidad rojiblanca mostró su molestia en redes sociales, ya que en la Jornada 2 tuvieron una jugada similar que no fue sancionada a favor.

El gol de Santos | IMAGO7|

¿Para Chivas no vale?

Varios aficionados del Rebaño Sagrado señalaron en redes sociales la jugada que recibió Hugo Camberos ante León, el cual recibió un recargón bastante similar y no fue sancionado. Aquella jugada repercutió en el marcador y terminó por sentenciar la derrota de Chivas en el torneo.

Reclamos | Captura de pantalla|

Tres penales en tres juegos

Chivas tuvo un arranque irregular en el Apertura 2025, pues en sus primeros tres juegos ha sufrido distintos problemas arbitrales. En sus tres cotejos, el conjunto de Gabriel Milito ya recibió tres penales, en los que las decisiones fueron bastante polémicas.

Reclamos | Captura de pantalla|

