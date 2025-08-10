Chicharito supera a Maximin; afición compara a los jugadores y se preocupan por fichaje

Allan Saint-Maximin está cerca de ser presentado oficialmente como nuevo jugador de América, un fichaje que ilusiona a la afición por tratarse de un jugador con amplia experiencia en Europa.

A lo largo de su carrera, Maximin ha registrado estadísticas que reflejan altibajos, pues entre lesiones y decisiones técnicas, el francés no ha logrado brillar completamente, a pesar de sus grandes habilidades.

Chicharito tiene mejores estadísticas que Maximin

Previo a que sea presentado oficialmente, la afición tanto del América como de otros equipos tienen dudas sobre el fichaje, ya que las estadísticas no son esperanzadoras, por lo que lo han comparado con el delantero de Chivas, Javier Hernández.

Durante 2025, Maximin solo registra una anotación, una menos que 'Chicharito', quien anotó a Cibao en Concacaf Champions Cup y en el Clausura 2025 frente a Atlético de San Luis.

La negativa relación entre Maximin y el gol

Maximin nunca se caracterizó con una fuerte relación con el gol, pues su fuerte es ser explosivo y encontrar espacios por las bandas para abrirle oportunidades a los delanteros que lo acompañen.

