Necaxa, con cierre polémico, rescata empate ante Pumas

Amargo regreso. En el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas no pudo vencer a Necaxa y empataron 1-1 en el duelo correspondiente a la Jornada 4. En medio de una tormenta y con las fallas de Guillermo Martínez, los dirigidos por Efraín Juárez nuevamente dejaron ir puntos como locales y apenas suman cuatro de 12 posibles en este Apertura 2025.

Al minuto 12, Pumas tuvo su primera jugada de peligro. Luego de un gran pase de Pedro Vite de primera intención, Guillermo Martínez recibió de espaldas al arco rival, se dio la media vuelta y con la zurda sacó un remate cruzado que se fue a un lado de la portería de Ezequiel Unsain.

Tuvo un debut amargo | IMAGO7

Al 23’, otra aproximación de los locales estuvo cerca de terminar un golazo de Vite. Luego de los recortes de Pablo Bennevendo en el área, el balón le quedó a Adalberto Carrasquilla, quien se apoyó para atrás con el mediocampista ecuatoriano y remató a segundo poste, pero la esférica nuevamente se fue desviada.

Todavía en el primero tiempo, los dirigidos por Efraín Juárez tuvieron la más clara hasta ese momento. Al 34’ un contragolpe comandado por Vite dejó a Jorge Ruvalcaba mano a mano con el arquero rival y con el gran achique, Ezequiel Unsain logró evitar la caída de su arco y mantener el juego sin goles hasta el medio tiempo.

Duarte adelanto a su equipo | IMAGO7

Ya en la segunda parte, después de casi media hora de descanso, Pumas finalmente logró abrir la pizarra. Desde el tiro de esquina, Carrasquilla mandó un centro a segundo poste, el cual remató Rubén Duarte de cabeza y mandó al fondo de las redes, para así poner el 1-0 en la pizarra y registrarle otra asistencia al mediocampista panameño.

Sin embargo, no pasaron ni 10 minutos para que los Rayos volvieran a empatar el duelo. Tras un rebote, la esférica le quedó al borde del área a Diego De Buen, quien con un disparo a segundo poste colocó el balón de manera precisa para vencer a Keylor Navas y poner el 1-1 en el marcador. Posteriormente, Memote Martínez tuvo la oportunidad de poner el 2-1, pero falló una oportunidad sin arquero, lo cual provocó que la afición lo abucheara por el resto del encuentro hasta que salió de cambio.

Empató todo | IMAGO7

Tras este empate, Pumas llegó a cuatro puntos de 12 posibles, mientras que Necaxa apenas suma uno más. Para la Jornada 5, los dirigidos por Efraín Juárez visitarán a Toluca en el Estadio Nemesio Diez, mientras que los Rayos recibirán en el Estadio Victoria a León el viernes 15 de agosto.

