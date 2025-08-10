Tormenta en CU durante el Pumas vs Necaxa desata polémica: "se tuvo que suspender"

La Jornada 4 de la Liga MX tuvo el comienzo de su actividad dominical con el juego de Pumas vs Necaxa, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. A pesar de que el partido aún no termina y las emociones no se han hecho presente, lo más destacado del encuentro fue la tormenta que cayó durante el primer tiempo.

El diluvio que invadió la capital del país estuvo desde el comienzo del juego, aunque cerca del minuto 30 cayó con fuerza y las condiciones de la cancha empeoraron. Los charcos que se generaron en CU condicionaron que al jeugo, pues la circulación de la pelota fue casi imposible.

Parte de la tormenta | IMAGO7|

Varios aficionados y analistas comentaron que el juego no debió de continuar, pues no solo afectó la calidad del mismo, sino que también la integridad de los jugadores. Uno de los que criticó la decisión del árbitro, fue Francisco Chacón, quien mencionó que el juego se tuvo que suspender.

"Increíble la falta de criterio y personalidad del árbitro Pacheco, el partido se juega en una alberca. Todo les da miedo. Lo primero que se tiene que cuidar es la integridad física de los jugadores, el juego tendría que estar suspendido", comentó Chacón.

Parte de la tormenta | IMAGO7|

¿Qué dice el reglamento?

El Artículo 33 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, dice que los partidos pueden suspenderse por una causa mayor, como lo fue la tormenta eléctrica al descanso. Todo en caso que la integridad de los jugadores, aficionados y demás se ponga en peligro.

"El Comisario/ Cuerpo Arbitral deberá detener el partido cuando se pueda contar 30 segundos o menos entre el relámpago y el trueno. Debido a que la luz viaja a una velocidad más rápida que el sonido, se puede ver un rayo antes de que el sonido de un trueno llegue. Ante tal situación, todas las personas deberán buscar un resguardo apropiado", se lee en el reglamento.

Ya se juega con normalidad

Algunos rayos cayeron cerca de Ciudad Universitaria, por lo que el partido no se pudo reanudar de inmediato en el segundo tiempo. El medio tiempo duró cerca de 30 minutos, por lo que varios jugadores tuvieron que hacer ejercicios de calentamiento para no perder el ritmo.

Acciones al descanso | IMAGO7|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿PARTIDO DE WATERPOLO? NECAXA LANZA BURLA POR JUEGO CON ENCHARCAMIENTOS EN CU ANTE PUMAS