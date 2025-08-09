¡Tuzo imparable! Pachuca golea al Atlas para mantener paso perfecto

No levanta el Rojinegro. Atlas sigue en caída libre. Después de perder 0 a 3 por goleada ante Pachuca en la cancha del Estadio Jalisco, los Tuzos no tuvieron piedad y en los primeros minutos se impusieron ante los Zorros para complicar el proceso de Gonzalo Pineda al frente de los tapatíos.

El primer gol de la noche llegó en los primeros minutos del partido, después de que Elias Montiel envió un centro en el borde del área para Gastón Togni, quien recibió el esférico de gran manera y con una media vuelta soberbia sacó un disparo cruzado para vencer a Camilo Vargas y colocar el 0 a 1 en el encuentro.

Pachuca golea al Atlas l IMAGO7

Goleada abultada

Posteriormente, Pachuca amplió el marcador a través de una brillante jugada colectiva, en donde Víctor Guzmán sirvió a Daniel Aceves, quien cerró la pinza y con un disparo cruzado a segundo poste colocó el 0 a 2 en el electrónico.

Previo al descanso, Uros Durdevic fue derribado dentro del área, por lo que, tras revisar la jugada en el VAR no se sancionó el penal para el cuadro Rojinegro. Después de esto, Pachuca cerró la cuenta para la goleada, después de que Sergio Barreto apareció para colocar el 0 a 3 y silenciar el Jalisco.

Con el tercer gol del conjunto de los Tuzos, la afición Rojinegra comenzó a protestar con el grito: “¡Que se largue Pineda, que se largue!”, mismo que se intensificó conforme transcurrieron los minutos y comenzó a cantarlo un gran sector de aficionados en el Coloso de la Calzada Independencia.

Tuzos siguen imparables l IMAGO7

El show de Camilo Vargas

La segunda mitad se convirtió en el show de Camilo Vargas, después de que el guardameta Rojinegro apareció en al menos tres ocasiones para evitar un marcador en contra más abultado. Primero atajando un balazo de Víctor Guzmán y posteriormente dos disparos de Oussama Idrissi y Alemão.

Atlas se fue entre abucheos de su afición, goleado y con la afición molesta después de sumar su quinto partido consecutivo sin conocer la victoria.

Pachuca l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉS VACA ROMPE EL SILENCIO TRAS NO NARRAR EL AMÉRICA VS QUERÉTARO

