Andrés Vaca rompe el silencio tras no narrar el América vs Querétaro

Este sábado, en el duelo entre las Águilas del América y los Gallos Blancos de Querétaro, TUDN decidió que Andrés Vaca no narrara el juego del 16 veces campeón de la Liga MX, algo que ha levantado sospechas en los usuarios de redes sociales.

Luego de que se ha viralizado un tweet reciente de Vaca, mismo por el cual estaría "castigado" por la empresa para la que trabaja, el narrador se ha mostrado activo en redes, destacando algunas acciones del juego mediante su perfil de X.

La publicación de Vaca en redes sociales | CAPTURA|

Los cibernautas, algunos en tono de burla, han mostrado su apoyo hacia Andrés Vaca mediante los comentarios en la publicación de Andrés, asegurando que extrañan la narración de Vaca en los juegos del Ame.

Los comentarios de la afición | CAPTURA|

América volverá a jugar la siguiente semana, cuando se enfrente a los Tigres, aunque Andrés Vaca podría volver a narrar al Ame hasta la jornada siete, cuando los azulcrema reciban a los Tuzos de Pachuca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Grande en la cabina y fuera de ella: Ruso Zamogilny le obsequia su abrigo a un niño para protegerse de la lluvia

Los comentarios de la afición | CAPTURA|