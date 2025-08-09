¿Castigado? Andrés Vaca no narró juego de América ante Querétaro y las redes explotaron

De forma inesperada, Andrés Vaca, narrador estelar de TUDN, no estuvo en la transmisión del partido entre las Águilas del América y los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Azulcrema dentro de la reanudación del Apertura 2024.

El relator no apareció en la cartelera durante la previa, que fue alargada debido a una tormenta eléctrica que retrasó el inicio del juego por más de una hora; Alejandro de la Rosa, Ruso Zamogilny, Rafa Puente y Raúl Pérez fueron los protagonistas abriendo la pregunta de los aficionados sobre la ausencia de Vaca.

Las redes sociales rápidamente se movilizaron y la afición se hizo sentir sobre la ausencia del relator y muchos hicieron énfasis en un posible castigo debido a sus últimas críticas en contra del equipo y especialmente sobre la directiva.

Comentarios desde un veto hasta reclamos se hicieron presentes entre los aficionados que señalaron un post de Andrés Vaca del pasado 30 de julio como la causa de su ausencia, en dicha publicación desde su cuenta de x apuntaba a la directiva como la principal responsable del mal momento del América. Cabe mencionar que hasta el momento no hay una explicación del relator sobre su ausencia.

¿Qué publicó Andrés Vaca previamente?

Fue el 30 de julio que Andrés Vaca destacó un post con cierta firmeza sobre la crisis del América y especialmente lo presentado en la Leagues Cup que terminó por no ganar un solo partido en tiempo regular y fueron eliminados.

Señaló a la directiva

“Toda la responsabilidad del presente que vive América es de la directiva. Varios refuerzos han quedado lejos de las expectativas y hoy se nota. Desde el bicampeonato se fueron piezas clave y no llegaron reemplazos del mismo calibre”, fue parte de lo que expresó el narrador de TUDN en plena competición en Estados Unidos.

