Andrés Vaca afirma que Aguirre está buscando una razón para sentar a Malagón en el Tri: 'No le gusta'

La portería de la Selección Mexicana vuelve a ser tema de debate, luego de que el narrador de TUDN, Andrés Vaca, afirmara que el director técnico Javier Aguirre no está convencido con el rendimiento de Luis Ángel Malagón, actual arquero titular del Tri.

De acuerdo con Vaca, el estratega estaría “buscando una excusa” para relegarlo del once inicial rumbo a la Copa Oro 2025 y al Mundial del próximo año.

Desde su irrupción como titular tras la lesión de Guillermo Ochoa en la Nations League 2024, Malagón se ha mantenido en la portería de la selección nacional, consolidándose como el guardameta de confianza para muchos. Sin embargo, esa confianza no parecería compartida por Aguirre quien, según Vaca, no estaría satisfecho con aspectos clave del juego del portero del América.

“Aguirre está buscando que Malagón se equivoque o tenga una mala actuación para tener razones y sentarlo de cara a la Copa Oro. Al Vasco no le gusta el portero de América… No le gusta su juego con los pies, no le gustan sus salidas y no le da seguridad, no le gusta su altura. Está buscando una excusa para sentarlo”, reveló el narrador.

Carlos Moreno podría reemplazarlo

A estas declaraciones se sumó el periodista Aldo Farías, quien agregó que la competencia por la titularidad en el arco tricolor está más cerrada que nunca. Según sus fuentes, Carlos Moreno, portero del Pachuca, sería del agrado de Aguirre y podría estar por delante de Malagón en las preferencias del cuerpo técnico.

Además de Moreno, otros nombres como Guillermo Ochoa y Tala Rangel también están considerados en la convocatoria para la Copa Oro 2025, lo que aumenta la presión sobre Malagón en un momento clave de su carrera internacional.

