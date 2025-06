Dominik Mysterio lanza la primera bola en el triunfo de los Padres sobre Dodgers

Dominik Mysterio, superestrella de la WWE y orgulloso oriundo de San Diego, vivió un momento inolvidable este martes al lanzar la primera bola del segundo partido de la serie entre los San Diego Padres y Los Angeles Dodgers, disputado en el Petco Park.

El público presente estalló en vítores cuando Mysterio, luciendo una gorra de los Padres y su cinturón del Campeonato Intercontinental de la WWE, apareció en el diamante. Su figura imponente y carisma natural captaron la atención de miles de fanáticos que celebraron su participación en este evento tan especial.

Dirty Dom se encargó de lanzar la primera bola | X: @Padres

Nacido y criado en San Diego, Dominik Mysterio recordó su infancia en el Petco Park, donde solía asistir a los juegos de los Padres con su familia, incluido su padre, la leyenda de la lucha libre Rey Mysterio. “Estar aquí, con mi cinturón y representar a mi ciudad en este estadio, es un sueño hecho realidad”, expresó con una sonrisa mientras alzaba su título frente a los fans.

Dominik se robó el show en el Petco Park | X: @Padres

Su lanzamiento no solo simbolizó un regreso a casa, sino también un homenaje a su trayectoria, conectando su éxito en el ring con sus raíces californianas. Además, sirvió como inspiración para miles de jóvenes fanáticos del béisbol y la lucha libre.

Tras perder el primer encuentro 7-8, los Padres se impusieron con autoridad en el segundo partido con un aplastante marcador de 11-1 frente a los Dodgers. La serie, que ha despertado gran expectativa entre los seguidores del béisbol y del entretenimiento, se definirá en el tercer y último juego este miércoles.

Dirty Dom estuvo en el Petco Park | X: @Padres

El equipo compartió en sus redes sociales un video del primer lanzamiento de Dominik, que rápidamente se volvió viral. Muchos aficionados destacaron la importancia de tener a una figura local representando a San Diego en uno de los escenarios deportivos más icónicos de la ciudad.

