¿Cuáles son los PPV de la WWE para el segundo semestre de 2025?

Worlds Collide y Money in the Bank dieron fin a una primera parte del año con grandes números para WWE en todas sus marcas: Raw, SmackDown, NXT y ahora también AAA como parte de la alianza que se anunció hace ya unas semanas; sin embargo, aún le queda mucho camino por recorrer a la empresa norteamericana este 2025, pues aún hay muchas cosas por contar, como el retiro de John Cena que está próximo a producirse.

Cena y Uso en el evento central de MITB | wwe.com

¿Qué es lo más cercano para WWE?

Tal y como se anunció durante el evento Money in the Bank, en las siguientes ediciones de los shows semanales (Raw y SmackDown), comenzará el torneo King and Queen of the Ring, en el que se coronará a una mujer y a un hombre como 'Reyes del Ring'; los ganadores de los torneos de ambas ramas podrán retar al rival de su preferencia en SummerSlam. Las Finales de dichos torneos se llevarán a cabo este próximo 28 de junio en Night of Champions, evento que tendrá lugar en Arabia Saudita.

El 12 de julio, una nueva edición de Saturday Night's Main Event se desarrollará en Atlanta, misma sede en la que un día después (domingo 13 de julio) regresará el evento exclusivo de mujeres, Evolution. Posteriormente y además por primera vez en la historia, SummerSlam será un evento de dos noches, 2 y 3 de agosto será la cita en el MetLife Stadium de New Jersey.

Evolution regresa después de varios años | wwe.com

Recta final del año

Entre SummerSlam y el último evento del año, WWE tendrá de nueva cuenta un periodo fuera de Estados Unidos, comenzando el 31 de agosto con Clash in Paris que tendrá lugar en el París La Défense Arena; después todo se moverá a Australia, con la primera edición de Crown Jewel en Perth dentro de la RAC Arena el 11 de octubre.

Los eventos del 2025 cerrarán con el regreso a Estados Unidos cuando se lleve a cabo Survivor Series el 29 de noviembre en San Diego California, específicamente en el Petco Park. Como mención especial, WWE hizo oficial que WrestleMania 42 se llevará a cabo en Las Vegas por segundo año consecutivo, además de que el inicio de los eventos en 2026 será con Royal Rumble en Arabia.

WrestleMania regresa a La Vegas en 2026 | wwe.com

