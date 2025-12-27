Liverpool vs Wolverhampton EN VIVO Premier League Jornada 18

El Liverpool vuelve a casa con la intención de asaltar los puestos de Champions League. Actualmente en el 5.º lugar con 29 puntos, los de Arne Slot vienen de una victoria importante 2-1 ante el Tottenham, resultado que cortó una racha de empates y les devolvió la confianza.

En la acera opuesta se encuentra el Wolverhampton, que vive una situación dramática. Los "Wolves" son los colistas de la Premier League con apenas 2 puntos tras 17 jornadas y llegan a Anfield tras caer 0-2 ante el Brentford y acumulan cuatro derrotas consecutivas, habiendo recibido 10 goles en sus últimos compromisos y marcado solo dos.

La superioridad estadística del Liverpool en este duelo es abrumadora: han ganado los últimos cinco enfrentamientos directos contra los Wolves. Además, el equipo visitante no ha logrado sumar una sola victoria en lo que va de la temporada (0 PG - 2 PE - 15 PP), lo que los convierte en el rival más vulnerable del campeonato.

El Liverpool sabe que no puede ceder puntos ante el último de la tabla, especialmente con el Chelsea y el Aston Villa compitiendo directamente por la misma zona de la clasificación. Una victoria sólida les permitiría seguir soñando con el regreso a la élite europea.