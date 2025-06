¿Quién es Mr. iguana, el luchador mexicano que conquistó el corazón de WWE?

De México para el mundo. Mr. Iguana conquistó los corazones de los fanáticos de la lucha libre en su debut en WWE, en Worlds Collide. El luchador mexicano no solo tuvo un gran paso por la empresa norteamericana, sino que también ha sido uno de los favoritos en Triple A.

El luchador de Culiacán realizó su debut junto a Octagón Jr. y Aerostar, en una lucha de tercias frente a Lince Dorado, Dragon Lee y Cruz del Toro. Mr. Iguana fue el favorito de la afición que se dio cita en el KIA Forum de Los Ángeles.

Mr. Iguana | @yacinewarrior|

Licenciado en Comunicación, pero luchador por profesión, así ha sido la carrera del sinaloense de 38 años de edad. Desde los cuadriláteros independientes de nuestro país, hasta ser parte importante del roster de AAA, Mr. Iguana ha destacado por su increíble habilidad y carisma sin igual.

Mr. Iguana debutó en 2009 en la lucha independiente de nuestro país, sin embargo, en 2015 tuvo su primera aparición en el CMLL. Después se volvió un recurrente en AAA, para ahora ser una de las caras más importantes de la lucha libre mexicana en la actualidad.

Su debut en WWE | @WWEespana|

Mr. Iguana nació en Culiacán, sin embargo, vive en Mazatlán. El luchador mexicano declaró hace un tiempo, que nunca fue bueno para los deportes, pero cuando conoció la lucha libre gracias a su abuelo, su vida cambió por completo.

El luchador declaró que sus padres no lo apoyaron en un principio. Mr. Iguana mencionó que en su segunda lucha, se rompió la nariz, por lo que su padre le dijo que: "no servía para eso".

La elección del animal que ahora es parte de él, fue por su gran fanatismo hacia dichos reptiles. En una entrevista en Venga la Alegría, el luchador mexicano declaró que las iguanas son el único reptil que caen de pie, y su increíble color hace que sean bastante agradables para la vista del público.

why is mr. iguana kind of goated… #WorldsCollide pic.twitter.com/Z494Wo0j1k

— ✰ 𝓫𝔂𝓻𝓸𝓷 ✰ (@iikahzi444) June 7, 2025