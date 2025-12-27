Los 10 mejores goles en Liga MX este 2025

La Liga MX dejó grandes momentos en el 2025, como la caída del América o el Bicampeonato de Toluca. Sin embargo, también estuvo marcado por grandes anotaciones en los dos semestres, por lo que a continuación te mostramos los mejores tantos del año.

¿Cuáles fueron los mejores goles de la Liga MX?

Armando González (América vs Chivas Jornada 8 Apertura 2025)

Uno de los grandes momentos del pasado torneo fue la erupción de Armando González como goleador. Uno de sus mejores goles fue en el Clásico Nacional ante América, con el gol que le dio el triunfo a las Chivas en la cancha del Ciudad de los Deportes

Alan Medina (Rayados de Monterrey vs Pumas Jornada 13 Apertura 2025)

Otro de los grandes tantos del 2025 fue el de Alan Medina ante Rayados de Monterrey, en una jugada que incluyó un caño a Sergio Ramos. Pese a que no fue del todo estético, el universitario hizo la jugada de fantasía ante el Campeón del Mundo y después mandó el balón al ángulo.

Alan Medina | IMAGO7

Eduardo Aguirre (Atlas vs Toluca Jornada 15 Clausura 2025)

El Mudo también tuvo su gran momento con un golazo para a los Campeones del año. El exjugador de Santos Laguna cobró un tiro libre que dejó pagando al arquero de los Diablos, que, con un poco de complicidad, no pudo hacer mucho para sacar el balón del fondo de la red.

Alejandro Zendejas (América vs Pumas Jornada 11 Apertura 2025)

El América tenía que estar de una u otra manera en el top, pues pese a no ganar nada este 2025, Alejandro Zendejas volvió a demostrar porque es uno de los mejores jugadores del equipo. El estadounidense hizo un gol “Made in Messi” ante Pumas en el Clásico Capitalino, para sellar una goleada más ante los del Pedregal.

Alejandro Zendejas | IMAGO7

Alexis Vega (Toluca vs Pachuca Jornada 13 Clausura 2025)

El diablo anduvo suelto por todas las canchas del balompié nacional, y su máximo representante fue un demonio. Alexis Vega hizo una jugada de sexto año en el Infierno, cuando se quitó a todos los rivales y al arquero, para después festejar con una endiablada celebración.

Matheus Doria (Tijuana vs Atlas Jornada 11 Clausura 2025)

El brasileño también dejó otro gran momento, con una gran remontada en el Clausura 2025. Doria hizo un remate poco ortodoxo y mandó el balón al fondo de la red con una especie de escorpión a lo Zlatan Ibrahimovic.

Doria y demás | IMAGO7

Pável Pérez (Necaxa vs Pachuca – Jornada 15 Clausura 2025):

En el duelo de la Jornada 15 del Clausura 2025 entre Necaxa y Pachuca, Pável Pérez se hizo presente con un golazo tras aprovechar un rechace fuera del área y sacar un potente disparo de pierna derecha que superó al guardameta, colocando el balón en el fondo de las redes y dándole momentáneamente la ventaja a los Rayos en un partido muy disputado.

Sergio Canales (Rayados de Monterrey vs Necaxa – Jornada 6 Apertura 2025)

Durante la Jornada 6 del Apertura 2025, Sergio Canales sorprendió al marcar un gol olímpico, cobrando un tiro de esquina con gran precisión que se cerró directamente al arco, venciendo al portero de Necaxa y desatando la euforia en el Estadio BBVA.

Sergio Canales | IMAGO7

Ángel Sepúlveda (Cruz Azul vs León – Jornada 3 Apertura 2025)

En la Jornada 3 del Apertura 2025, Ángel Sepúlveda abrió el marcador para Cruz Azul con una chilena dentro del área, conectando un centro aéreo con una definición acrobática que dejó sin oportunidad al arquero de León y marcó el rumbo del partido para La Máquina.

Mateusz Bogusz (Mazatlán vs Cruz Azul – Jornada 10 Clausura 2025)

En el encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2025, Mateusz Bogusz anotó un gol de tiro libre al ejecutar con gran técnica un disparo que superó la barrera y se coló cerca del ángulo, adelantando a Cruz Azul ante Mazatlán y destacando como una de las mejores anotaciones del torneo.