Pumas cierra tercera semana de pretemporada con entrenamiento junto Atlante

Pumas continúa afinando detalles rumbo al Clausura 2026 y esta semana cerró su tercera etapa de pretemporada con un entrenamiento en conjunto ante Atlante, realizado en las instalaciones de Cantera. El duelo amistoso sirvió como una prueba clave para evaluar el rendimiento físico y táctico del plantel universitario, en un ambiente de alta exigencia competitiva.

El cuerpo técnico de Pumas, encabezado por Efraín Juárez, aprovechó la sesión para observar a todos los jugadores disponibles, quienes pusieron en práctica el trabajo desarrollado durante las semanas previas. Este tipo de entrenamientos forma parte fundamental de la preparación, ya que permite simular condiciones reales de partido antes del inicio oficial del campeonato.

Parte del entrenamiento | @PumasMX

La pretemporada ha estado enfocada en fortalecer la intensidad, la presión alta y la dinámica ofensiva, aspectos que el equipo ha buscado consolidar desde el primer día. El encuentro ante Atlante representó una oportunidad ideal para medir avances y corregir detalles tácticos.

¿Por qué es importante el entrenamiento conjunto entre Pumas y Atlante?

Los entrenamientos conjuntos permiten a los equipos enfrentar a rivales con estilos distintos, lo que enriquece la preparación futbolística. Para Pumas, medirse ante Atlante significó competir contra un equipo ordenado y con buen ritmo, lo que exigió máxima concentración y adaptación durante el desarrollo de la práctica.

Parte del entrenamiento | @PumasMX

Además, este tipo de sesiones facilita al cuerpo técnico evaluar variantes en el once inicial, observar a jugadores jóvenes y analizar el desempeño colectivo en situaciones reales de juego. En Cantera, cada minuto fue clave para tomar decisiones de cara al arranque del torneo.

Pumas fortalece su identidad futbolística en la pretemporada

A lo largo de esta tercera semana, el conjunto universitario ha mostrado una evolución constante, reflejo del trabajo físico y táctico acumulado. La intensidad del entrenamiento ante Atlante reafirma la intención del club de llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada.

Parte del entrenamiento | @PumasMX

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.