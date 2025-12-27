Toluca: El equipo con más finales ganadas en torneo cortos desde la tanda de penales

Más de 20 años pasaron desde la primera vez que Toluca se convirtió campeón del futbol mexicano en la historia de torneo cortos, sin embargo, ahora que el equipo de los diálogos levantó su título número 12 luego de una cardiaca tanda en penales ante los Tigres de la UANL, también se volvió el dueño de una curiosa marca.

Estadio Nemesio Diez I MEXSPORT

Cuatro títulos, cuatro tandas de penales

Desde la creación de los torneos cortos en México, tras derrotara a los felinos, Toluca se convirtió en el equipo con más finales ganadas por la vía de los penales, llegando en cuatro ocasiones a estas instancias, ganado las cuatro y todas desde su cancha, el Nemesio Diez.

La primera vez que el equipo del Estado de México se coronó campeón de México en la vía de los penales fue en el lejano 1999, luego de que junto con los Rojinegros del Atlas empatar a cinco goles en el global. Ya en los 11 pasos, Toluca ganó con un marcador de 5-4, dejando una de las mejores finales en la historia del futbol mexicano.

Toluca campeón 1999 I MEXSPORT

Los nervios volvieron a los seguidores escarlatas en el 2008, casi 10 años después de su sufrido triunfo con Atlas, esta vez teniendo enfrente a la Máquina de Cruz Azul. Diablos y Celestes se enfrentaron en el Nemesio Diez desde los penales luego de un empate en el global a dos goles, finalmente todo se decidió con un 7-6 para los locales.

Toluca campeón 2008 I MEXSPORT

Solo dos años después en el torneo Bicentenario de la Liga MX, Toluca buscará su décima estrella una vez más en casa, esta vez ante el Santos Laguna. En aquella final el global terminó con un 2-2 en el global y en los penales se llevaron el triunfo con un marcador de 4-3.

Toluca campeón 2010 I MEXSPORT

La última y más reciente final del balompié nacional, el duelo Tigres vs Toluca por el Clausura 2025. Como si el destino no fuera caprichoso, una vez más el global trajano a dos grandes equipos al Nemesio Diez con un empate a dos, solo que en esta ocasión la emoción fue en los penales, pues los disparos se alargaron hasta culminar en un 9-8 y con un nuevo Bicampeón.

¿El quinto grande?

Luego de su bicampeonato y de llegar a 12 estrellas, Toluca se afianza como el segundo máximo ganador en la historia de la Liga MX, únicamente por debajo de las águila del América (16 títulos).

La victoria de los Diablos volvió a encender la llama de quien podría ser el ‘quinto grande de México’. Mientras algunos fanáticos aseguran que ese puesto es escarlata, otros más confían en que los diablos están aún por encima de los Pumas de la UNAM, equipo que lleva apagado más de una década.