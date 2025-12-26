América busca a Agustín Palavecino y Emiliano Gómez, pero todavía no puede ficharlos

El América inició la planificación de su plantilla para el próximo torneo con objetivos claros en el mercado local de la Liga MX. Según reportes del periodista César Luis Merlo, la institución de Coapa puso la mira en Emiliano Gómez, atacante del Puebla, y en Agustín Palavecino, mediocampista del Necaxa.

En acción | IMAGO7

¿Qué detiene al América de fichar a Gómez y Palavecino?

A pesar del interés, las operaciones comerciales no presentan avances significativos en los últimos días debido a un factor reglamentario. La directiva encabezada por Santiago Baños enfrenta el reto de liberar cupos de jugadores no formados en México para poder registrar nuevas incorporaciones internacionales. Hasta este momento, ningún futbolista extranjero de la nómina actual ha concretado su salida definitiva hacia otra institución o liga.

El caso de Emiliano Gómez resulta especialmente atractivo para el cuerpo técnico debido a su versatilidad en el frente de ataque y su conocimiento del futbol mexicano. Por su parte, Agustín Palavecino aportaría la creatividad y el control de balón que el equipo requiere en el centro del campo para dominar los encuentros. Sin embargo, las plazas ocupadas actualmente bloquean cualquier posibilidad de formalizar una oferta definitiva por los servicios de ambos jugadores.

Festejo | IMAGO7

Dentro de la interna del club, se analiza la situación de varios elementos que podrían abandonar el nido en las próximas semanas para abrir espacio a los refuerzos. El avance de estas salidas determinará la velocidad con la que el América pueda cerrar las contrataciones de Gómez y Palavecino.

La postura de los clubes involucrados, Puebla y Necaxa, se mantiene a la expectativa de una propuesta económica formal que cumpla con sus pretensiones. Ambas instituciones son conscientes del valor de sus piezas y no facilitarán la salida de sus referentes sin un beneficio financiero considerable. Mientras tanto, los jugadores continúan con sus procesos de pretemporada a la espera de una definición sobre su futuro profesional.

Presión de la afición americanista

La afición exige movimientos que garanticen la competitividad del equipo y la búsqueda de un nuevo campeonato en las vitrinas de Coapa.

El América prioriza la salida de futbolistas que ya cumplieron su ciclo o que no encajan en el sistema táctico para el 2026. Solo a través de esta depuración se podrá concretar el arribo de los talentos sudamericanos que hoy militan en La Franja y en los Rayos.

Por ahora, los nombres de Emiliano Gómez y Agustín Palavecino permanecen en la lista de deseos a la espera de que la "cartera" pueda ejecutarse de forma legal.

Con Necaxa | IMAGO7



